Coltivazione di marijuana, arrestati due irpini

Due uomini, di 54 e 41 anni, entrambi irpini, sono stati arrestati dai Carabinieri a Ruvo del Monte (Potenza) con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi ad accudire 12 piante di cannabis, fiorite e di varia altezza coltivate senza autorizzazione.

La piantagione si trovava in un appezzamento di terreno privato, non recintato e in stato di abbandono, nella campagne di Ruvo del Monte. Nella stessa area, i Carabinieri hanno trovato concime ed attrezzi agricoli, usati per la coltivazione delle piante.