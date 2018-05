Coltello e bastone in auto: due denunciati

Un 38enne della provincia di Caserta ed un 53enne del salernitano ritenuti responsabili di porto abusivo di armi bianche ed oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, durante un posto di blocco effettuato in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda, i carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Arma di Bonito, notato l’atteggiamento sospetto assunto dai predetti fermati alla guida delle rispettive autovetture, decidevano di procedere ad un più accurato controllo.

L’idea di “averci visto giusto” ha trovato conferma nella perquisizione che i militari decidevano di eseguire. Infatti, all’esito dell’attività, ben occultati nell’abitacolo dei veicoli, sono stati rinvenuti un pugnale ed un grosso bastone in legno munito di puntale in ferro.

Alla luce delle evidenze emerse, per i due soggetti fermati, che non hanno fornito una valida giustificazione circa il possesso di quanto rinvenuto, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

Bastone e coltello sottoposti a sequestro.