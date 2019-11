Celebrazione Sisma 1980, le immagini della simulazione dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, oggi 23 novembre, nell'ambito dell'anniversario del sisma del 1980, in collaborazione con la Misericordia e la Protezione Civile, hanno effettuato un'esercitazione lungo corso Vittorio Emanuele, e più precisamente davanti al palazzo di Governo.

È stato simulato il crollo di un edificio, con una donna rimasta incastrata sotto le macerie. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha visto l'utilizzo da prima dell'unità cinofila, che ha individuato la persona coinvolta nel crollo, e di seguito l'intervento della squadra USAR (= urban search and rescue) specializzata nel trovare e mettere in salvo le persone coinvolte da crolli di edifici. Recuperata la donna dalle macerie, la stessa è stata consegnata ai sanitari per il trasporto presso il presidio medico. L'esercitazione è stata descritta in tempo reale a beneficio della nutrita presenza di cittadini intenti a seguire l'evento.