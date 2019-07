Primi danni causati dalla pioggia, cede la strada ad Avellino

La pioggia pesante che si è abbattuta su Avellino nella mattinata di oggi ha cominciato a provocare i primi danni. Nei pressi di via Due Principati, infatti, l'acqua si è infiltrata in un tombino causando un lieve dissesto stradale. La rottura ha liberato le pietre lungo il percorso causando non pochi problemi agli automobilisti che transitavano. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale per mettere in sicurezza la zona.

Gallery