Caso Masucci, i magistrati rispondono alla famiglia

Di seguito la lettera dell’Associazione Nazionale Magistrati Sottosezione di Avellino, in seguito alle contestazioni della famiglia del dentista morto suicida.

"In relazione al comunicato stampa dei familiari del defunto dott. Ugo Masucci è doveroso rappresentare, a tutela degli organi inquirenti e del magistrato giudicante coinvolti nella trattazione del relativo procedimento penale, che le articolate indagini sono state condotte con la consueta scrupulosità e professionalità, e senza privilegiare aprioristicamente investigativa; in particolare le indagini si sono avvalse dell’ausilio estremamente qualificato di operatori specializzati in campo medico-legale, balistico e con il supporto scientifico di qualificatissimi apparati investigativi operanti a livello nazionale(R.I.S. di Roma).

Le motivate conclusioni del P.M. sono del tutto coerenti con il quadro probatorio emerso dagli accertamenti svolti dagli organi inquirenti, che univocamente hanno escluso qualsiasi ipotesi alternativa a quella suicidiaria, e in particolare le possibili diverse ricostruzioni prospettate dai familiari della vittima.

Il provvedimento del Gip di accoglimento della richiesta di archiviazione, è stato reso all’esito del contraddittorio tra le parti, e contiene una attenta e motivata valutazione degli elementi di prova acquisiti e delle deduzioni della difesa svolte in sede di opposizione, e senza contenuto irrispettoso per i soggetti coinvolti nella vicenda".