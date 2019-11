Carlo Sibilia manifestò contro elettrodotto Terna: assolto dopo 5 anni perchè il fatto non sussiste

Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, è stato assolto dopo un processo durato 5 anni, scaturito dalle querele sporte dai funzionari dell’azienda Terna Spa. Era stato accusato insieme ad altri politici del suo stesso partito per ‘Interruzione di pubblico servizio’ e ‘Violenza privata’, per aver partecipato a novembre 2014 al Sit-in indetto dal Comitato “No elettrodotto Villanova-Gissi” in Abruzzo che si opponeva alla realizzazione dell’Elettrodotto Terna.

La sentenza di assoluzione è stata emessa “perché il fatto non sussiste” .