Task force dei carabinieri sul territorio: fermate oltre 1500 persone

Oltre 1.500 persone sono state le persone controllate, a bordo di circa 1.000 veicoli dei quali sette sottoposti a sequestro o fermo per le irregolarità riscontrate. L'operazione weekend dei carabinieri è ben riuscita.

Il positivo bilancio vede quattro persone tratte in arresto (ritenute responsabili, a vario titolo, di reati che vanno dalla rapina alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di armi bianche, porto abusivo di armi ed esplosione in luogo pubblico) e 38 denunciate a piede libero (ritenute responsabili, a vario titolo, di reati in materia di armi, furto aggravato, truffa, violenza privata, minacce, diffamazione, lesioni aggravate, guida in stato di ebbrezza, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, false dichiarazioni sulla propria identità ed altro).

L’attività ha permesso di sventare ben cinque furti in abitazioni: tre tentati in Contrada Sant’Eustachio di Avellino e due a Monteforte Irpino. L’azione delittuosa che i malviventi avevano tentato di mettere in atto, sfortunatamente per loro, veniva notata da alcune persone che non esitavano ad allertare con tempestività il “112”. Ricevuta la segnalazione, i militari in servizio presso la Centrale Operativa disponevano in tempo reale l’invio di pattuglie che, grazie all’approfondita conoscenza del territorio ed alla dettagliata descrizione, riusciva ad individuare e bloccare quattro stranieri (tre di origini ucraine ed un israeliano).

Ed a Monteforte Irpino, all’interno di un fondo, è stata anche rinvenuta la fuciliera, che ignoti ladri avevano rubato poche ore prima da un’abitazione del luogo, con all’interno tre fucili ed alcune munizioni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, finalizzate sia all’identificazione dei responsabili sia al recupero di altre due armi che erano custodite all’interno.

Importantissimo è stato inoltre il servizio svolto sulle principali arterie. Cinque i casi in cui è stato riscontrato un tasso alcoolemico superiore al limite consentito. Un paio gli automobilisti sorpresi alla guida benché sprovvisti di patente perché mai conseguita o già ritirata per precedenti violazioni e cinque i veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di trarre un arresto un 45enne di Baiano e denunciare in stato di libertà altre due persone nonché segnalare alla competere autorità amministrativa tre giovani assuntori.

Infine, nel corso dei controlli, sei pregiudicati, non riuscendo a giustificare la propria presenza, sono stati allontanati con foglio di via obbligatorio.