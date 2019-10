Camorra ad Avellino, Roberti: "Via la criminalità dalla politica"

L’ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, oggi parlamentare europeo Pd, era ad Avellino per manifestare la propria solidarietà al magistrato D’Onofrio:

"Io conosco molto bene la realtà criminale di Avellino. So perfettamente che ci sono clan molto organizzati e ben strutturati che noi abbiamo sempre combattuto con ottimi risultati. Non bisogna mai abbassare la guardia e continuare l'attività di contrasto; senza perdere di vista quelli che sono i collegamenti tra la criminalità organizzata, la società civile e le istituzioni. Quest'ultime, troppo spesso, sono oggetto di attenzioni e di infiltrazioni. La politica dovrebbe recidere con la camorra e tenere lontani soggetti che rappresentano il mondo della criminalità; una cosa che, purtroppo, spesso non è avvenuta, anche qui ad Avellino".