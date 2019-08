A16 in tilt: camion di pomodori diretto in Puglia in fiamme

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 19'00 di oggi 26 agosto, sono intervenuti sull'autostrada A16, Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallata, al Km.101 in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un semirimorchio adibito al trasporto di pomodori. L'autista, diretto con il pesante automezzo in Puglia, accortosi della fuoriuscita di fumo dal semirimorchio, ha fatto appena in tempo a sganciare la motrice e metterla in salvo. Sul posto la sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato le squadre dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda, supportate da due autobotti provenienti dalla sede centrale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Disagi si sono registrati per la viabilità durante le operazioni di soccorso.

