In arrivo il vento caldo di Scirocco, ecco cosa aspettarci fino a Pasqua e Pasquetta

L’evoluzione di una saccatura atlantica che interesserà dapprima l’Europa occidentale e poi quella centrale sarà l’artefice del rialzo termico previsto sull’Italia nel corso dei prossimi giorni in particolare da Giovedì. Sarà un aumento fisiologico dettato dall’arrivo dello scirocco che precederà una fase di maltempo destinata ad interessare prevalentemente le regioni centro settentrionali tra Venerdì e Sabato mentre al Sud specie in Sicilia si potranno superare anche i 25°. Successivamente con l’ingresso delle correnti nord occidentali al seguito della perturbazione i valori rientreranno nella norma. Vediamo i dettagli da Venerdì spingendoci fino a Pasqua e Pasquetta

Venerdì: A causa del maltempo che interesserà gran parte del Nord e una parte del Centro soprattutto la Toscana, le temperature si alzeranno in modo più apprezzabile solo dove ci sarà più Sole, quindi in particolare sui settori Adriatici ed al Sud. Lo scirocco favorirà valori molto miti sulla Sicilia con temperature superiori ai 20° già dalle prime ore del mattino. Le massime poi potranno raggiungere sull’Isola anche i 26° nel Palermitano.

Sabato: Il transito della perturbazione sulle regioni centro settentrionali sarà seguito da correnti più fresche mentre al Sud i residui dello scirocco porteranno valori ancora temporaneamente elevati sulla zona ionica ma in generale entro metà giornata le temperature rientreranno ovunque.

Domenica PASQUA: Temperature minime in calo un po’ su tutti i settori stante soprattutto i cieli in prevalenza sgombri di nubi ma proprio il sole prevalente di giorno favorirà qualche aumento nelle massime, soprattutto in pianura al Nord mentre al Centro Sud i valori resteranno stazionari o in lieve diminuzione al Sud.

Lunedì di Pasquetta: Ulteriore lieve calo delle temperature nei valori minimi soprattutto al Nord e delle valli del Centro dove si potrà facilmente scendere sotto i 5°. Massime poco variate invece con qualche locale aumento al Centro. I valori più miti sono attesi in Sicilia con massime fino a 17-18°.