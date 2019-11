Ritrovato cadavere in auto, il decesso per cause naturali

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del cadavere di un uomo ritrovato a Flumeri, in contrada Chioccaglie, all’interno di un’autovettura. Secondo un primo esame, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali.

Il corpo senza vita apoarteneva ad Angelo Grasso, un 56enne del luogo.

