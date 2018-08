Rinvenute due bombe carta dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato nel normale controllo del territorio di Lauro ha rinvenuto due bombe carta in prossimità del centro abitato, nascosti nell’erba

Nell’ambito delle predisposte attività finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati in genere, gli Agenti del Commissariato di Lauro, in prossimità del centro abitato hanno rinvenuto, occultati nell’erba, due ordigni esplosivi di fattura artigianale.

Il rinvenimento del materiale esplodente è scaturito a seguito di una telefonata al 113, nella quale veniva segnalata la presenza di un ordigno inesploso. Prontamente intervenuti sul posto i poliziotti rivenivano due bombe carta, di grosse dimensioni, risultate del peso di circa 1 Kg cadauna, potenzialmente molto pericolose, e dotate di miccia lunga circa 6o cm, segno evidente quest’ultimo che in caso di utilizzo ci sarebbe stato il tempo necessario per allontanarsi.

Gli ordigni rivenuti sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’A.G., anche al fine di effettuare test di comparazione con analoghi ordigni adoperati in passato proprio nel territorio di Pago Vallo di Lauro. Sono in corso ulteriori accertamenti e non si esclude che gli ordigni fossero destinati ad essere utilizzati per compiere atti criminosi.