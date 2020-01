Blitz delle forze dell'ordine, due soggetti fermati

Pochissimi minuti fa, a Torrette di Mercogliano, gli uomini della Questura di Avellino, guidati dal vicequestore Iannuzzi, intervenivano con prontezza. Gli agenti fermavano una Audi bianca al cui interno vi erano due soggetti. Quest'ultimi, venivano estratti di peso dalla vettura e portati via dalla volante.

L'operazione è stata istantanea

L'operazione non è durata più di qualche minuto e le informazioni su quanto accaduto sono ancora frammentarie. Appare evidente che un blitz così rapido e ben congeniato da parte delle forze dell'Ordine era già stato ipotizzato con cura e attendeva soltanto il momento adatto per essere messo in pratica.