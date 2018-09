Bimbo irpino rischia di annegare, salvo per miracolo

Un bambino di tre anni di Lapio, in vacanza in Abruzzo, ha rischiato di annegare. Il piccolo è stato salvato da una bagnina 25enne, Serena Di Pietro, dello stabilimento Cocoa a Casalbordino Lido. La giovane, nella mattinata di ieri, intorno alle 11, ha tratto in salvo il piccolo e gli ha praticato la rianimazione fino all’arrivo dei sanitari del 118. Vista la gravità dell’accaduto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che una volta atterrato in spiaggia ha trasportato il bambino all’Ospedale di Pescara.