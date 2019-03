Biglietto omofobo, l'autore chiede scusa ad Alessandro

Lieto fine per la vicenda del biglietto omofobo indirizzato ad Alessandro Reda, fotomodello di Montemiletto, che, nel corso di una telefonata a Telenostra, ha raccontato di alcune scritte indirizzate alla sua persona. Il 24enne ha scritto così sul suo profilo facebook: «In merito alla vicenda che mi ha visto protagonista di un messaggio di offese omofobe lasciate sotto la porta, comunico ai miei amici, ai seguaci e a tutte le persone che mi hanno scritto per mostrarmi la loro solidarietà che la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Oggi sono stato avvicinato dalla persona che ha scritto il biglietto. Si tratta di un mio conoscente. Mi ha chiesto umilmente scusa affermando che il messaggio di odio che ha scritto non ha nulla a che vedere con l’odio verso gli omosessuali. Ha ammesso di essere stato preso dalla rabbia e dall’invidia nei miei confronti per il seguito che ho sui social ma ha detto: “Solo ieri mi sono reso conto di quanto male ho fatto a te e a tutte le persone LGBT di Italia con quelle frasi. Sono stato squallido, lo ammetto. Ma sappi che ho usato la tua omosessualità per un mio intento stupido di provare a toglierti la felicità». Ho visto che la persona in questione era molto pentita e solo ora ha capito quanto di grave ha fatto”