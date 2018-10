Ad Atripalda al via la caccia al cinghiale

Da giovedì 4 ottobre fino al 31 dicembre, ad Atripalda, parte la stagione della caccia al cinghiale. In seguito all'autorizzazione pervenuta dalla Regione Campania, circa 30 cacciatori sono pronti all'attività venatoria. L’area individuata va dalla sponda destra del fiume Sabato fino ai pressi della collina di San Gregorio che a sua volta fa parte di una area ancora più ampia in cui sarà possibile cacciare i selvatici (circa 1.788 ettari dislocati appunto tra Atripalda, San Potito, Santa Lucia, Santo Stefano, Sorbo Serpico). Nel mese di ottobre sarà possibile cacciare di giovedì, sabato e domenica, mentre a novembre e dicembre soltanto di giovedì e domenica.

Per mettere a conoscenza la cittadinanza sono stati posizionati dei cartelli che indicano “battute di caccia al cinghiale in corso”. Non mancano le polemiche, in particolare i cittadini sono preoccupati per la propria incolumità. Il malcontento è diffuso a causa della vicinanza con i centri abitati.