Attimi di paura, bambino rimane incastrato con le gambe sotto un fuoristrada

Nella giornata di oggi, presso la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di via Zigarelli, è giunta una richiesta per un soccorso ad un bambino di circa cinque anni rimasto incastrato con le gambe sotto le ruote di un fuoristrada, in località Vallecorda sul monte Terminio. Il pronto intervento della squadra del Comando di Avellino ha permesso di estrarre il bimbo da sotto il veicolo e di consegnarlo ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.