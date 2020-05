Paura in centro, ad Avellino: bloccato nigeriano con un bastone

Paura in centro, ad Avellino: bloccato nigeriano 22enne con un bastone. Il fatto è avvenuto nella giornata di oggi presso il salotto buono del capoluogo irpino. Presso la Questura di Avellino, infatti, giungevano diverse segnalazioni che, in via Campane, vi era uno straniero armato di bastone che urlava.

Sul posto è prontamente intervenuta la polizia di stato, che provvedeva al fermo dell'uomo. Il soggetto, successivamente alle formalità di rito, veniva deferito per Inottemperanza all’ordine del Questore e possesso strumenti atti ad offendere.