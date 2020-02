Avellino, auto in fiamme a Via Pionati, si indaga sull'accaduto

Proseguono le indagini sull'incendio di una vettura avvenuto ieri sera, intorno alle 19, a Via Pionati, nei pressi di un supermecato.

In fiamme un auto, probabile origine dolosa

L'incendio ha coinvolto un'automobile, Mercedes-Benz Classe A. L'intervento provvidenziale delle forze dell'ordine ha impedito che le fiamme potessero propagarsi, coinvolgendo anche altre vetture in sosta in quella zona.

La Polizia indaga sull'accaduto per ricostruire le cause che hanno portato all'incendio. Per il momento, prende più forma l'ipotesi di incendio doloso per vendetta personale, anche se non si escludono del tutto cause accidentali.