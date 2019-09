Autotreno in fiamme sull'autostrada A16, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 12 settembre, sono intervenuti sull'autostrada A16, Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Vallata, al Km.107,300, in direzione Napoli, per un incendio che ha interessato un autotreno che trasportava pomodori.

Il pronto intervento della squadra del distaccamento di Grottaminarda, supportata da un'autobotte proveniente dalla sede centrale, ha permesso lo spegnimento delle fiamme, e di limitare i danni, salvando gran parte del carico. Bloccata la circolazione durante le operazioni di soccorso, con ripercussioni sulla viabilità.

Per il traffico diretto a Napoli, si consiglia di uscire a Candela, percorrere la strada statale 90 delle Puglie e rientrare in autostrada a Grottaminarda. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare la coda e velocizzare il passaggio dei veicoli.

