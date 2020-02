Autostrada: nasce l'Avellino-Salerno-Reggio Calabria

Addio vecchia A2 "Salerno-Reggio Calabria". Il tratto autostradale, infatti, dopo i recenti investimenti prende il nome di "Avellino-Salerno-Reggio Calabria"e partirà dal casello della A16 nella Valle del Sabato. Una buona notizia per il capoluogo e tutta l'Irpinia se non fosse per il fatto che la "trasformazione" della Strada Statale in Autostrada comporterà (quasi sicuramente) l'introduzione del pedaggio. L'intervento, come riferisce Radio Traffic, sarà appaltato entro la fine dell'anno perchè ritenuto di fondamentale importanza dal Governo. Tanti i lavori da fare come l'adeguamento degli autovelox (visto che cambieranno i limiti di velocità) sui quali molti Comuni puntavano a fare cassa.