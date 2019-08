Auto in fiamme lungo la Napoli - Canosa, intervengono i vigili del fuoco

Per cause ancora in corso di accertamente, una vettura è stata avvolta dalle fiamme lungo Napoli - Canosa. Il fatto è avvenuto tra Vallata e Grottaminarda. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non si segnalano feriti ma, nel tratto, si sono formate lunghe code.