Auto in fiamme sull'A16, famiglia salva per miracolo

Pasqua di terrore per una famiglia irpina che, intorno alle ore 19 di questa sera, ha visto la propria auto avvolta dalla fiamme mentre era in transito sul tratto autostradale A16 della Napoli – Bari in prossimità di Monteforte Irpino, a pochi chilometri dall’uscita di Avellino Ovest. I passeggeri, per miracolo, sono riusciti ad abbandonare la vettura ma l’auto è andata distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente.