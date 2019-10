Autovettura in transito avvolta dalle fiamme

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 12 ottobre, sono intervenuti nel Comune di San Potito Ultra, in contrada Pietra Bianca, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Il pronto intervento della squadra ha permesso lo spegnimento delle fiamme evitando che il carburante fuoriuscito, potesse insidiare delle vicine abitazioni. Il conducente non ha riportato conseguenze, tranne un grosso spavento.