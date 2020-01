Straripamento del Fenestrelle: arriva l'ampliamento del Ponte delle Filande

L'ampliamento del Ponte delle Filande di Atripalda, lungo il Fenestrelle, è finalmente realtà. Sono stati aggiudicati, infatti, i lavori promossi dalla Provincia di Avellino per prevenire le criticità che nel tratto si registrano in occasione del maltempo. L'aggiudicazione dell’appalto, a firma del dirigente ingegnere Antonio Marro, è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune. L’importo complessivo è di 714.367,32 euro iva esclusa, di cui 240.818,85 euro per lavori a corpo e 467.151,30 euro per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del 33,157%, e di 6.397,17 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Ben 35 le offerte presentate, ma ad aggiudicarsi i lavori è stata la società “Albergo Appalti srl” con sede legale alla Zona PIP in località Ponte Masone, Tursi (Mt).