Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno tratto in arresto un trentenne del posto in esecuzione di provvedimento emesso dall’Ufficio GIP del Tribunale di Avellino per il reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

Nella mattinata di ieri, rintracciato presso la sua abitazione (ove i militari operanti, unitamente ad unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, all’esito di perquisizione hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una modica quantità di hashish), successivamente alle formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.