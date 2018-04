Bloccato alla stazione ferroviaria con due panetti di hashish

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. E nel mirino dell’Arma c’è anche la piaga del consumo di sostanze stupefacenti che, diffondendosi finanche tra le fasce di età più basse, va a macchiare di toni cupi il colorito fenomeno dell’aggregazione giovanile.

L’attività antidroga, spesso condotta unitamente ad unità cinofile, è mirata, tramite una presenza attiva nei pressi dei luoghi di aggregazione e degli istituti scolastici, per una campagna pressante contro lo spaccio ed il consumo di stupefacenti.

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai militari della Compagnia di Baiano che hanno tratto in arresto un 22enne ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di ieri, nella stazione ferroviaria di Baiano gremita di pendolari e soprattutto studenti: ai militari dell’Aliquota Radiomobile non sfuggiva l’atteggiamento, alquanto guardingo ed inteso ad eludere eventuali controlli, del ragazzo.

I sospetti avuti dai carabinieri trovavano conferma quando, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di due panetti di hashish, del peso complessivo di 200 grammi, occultati sotti i pantaloni che indossava.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva altresì il rinvenimento di altra sostanza stupefacente di tipo marijuana nonché di un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

Alla luce delle evidenze emerse, il 22enne è stato dichiarato in stato d’arresto alla Procura della Repubblica di Avellino e, successivamente alle formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.