Apertura degli esercizi commerciali in Campania, il chiarimento della Regione

Chiarimento n. 26 del 18 maggio 2020 all’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020.

Con riferimento all'Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33), pubblicata sul BURC 107 del 17 maggio 2020, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- la disposizione di cui al punto 12, secondo la quale “l'apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui ai precedente punto 1.1) è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7.00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale", autorizza l'applicazione dell'orario di esercizio dalle ore 7,00 alle ore 23,00 a tutti gli esercizi per i quali ordinariamente vigono disposizioni di orario più restrittive, che vengono espressamente derogate. La stessa disposizione, non prevedendo deroghe generalizzate - ma, appunto, solo alle "eventuali disposizioni più restrittive"- non si applica agli esercizi per i quali ordinariamente vigono orai di apertura estesi oltre le ore 23,00, ai quali resterà applicato l'orario ordinariamente vigente;

- le attività di vendita al dettaglio in forma ambulante sono ricomprese nella nozione di attività commerciali al dettaglio di cui alla lettera b) del punto 1.1 e, pertanto, ne è consentita la riapertura e l'esercizio nel rispetto delle misure precauzionali di cui all'Allegato n.2, in quanto applicabili a detta forma di commercio al dettaglio.

Scarica il chiarimento:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiarimento n. 26 del 18/05/2020