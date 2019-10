Anziana aggredita da cinghiale finisce in ospedale

Brutta avventura quella vissuta da una 80enne di Altavilla Irpina. Stando a quanto scrive Irpinia News, che riporta la notizia, la donna, infatti, è stata aggredita da un cinghiale mentre camminava per strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 18, in zona Madonna del Carmine. Una donna in auto ha assistito alla scena ed ha prontamente avvertito la centrale operativa del 118. Sul posto è arrivata la Pubblica Assistenza “Il Gabbiano M.V.S.” di Altavilla. Insieme ai carabinieri della locale stazione. La sfortunata signora è stata trasportata al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata la sospetta frattura del femore.