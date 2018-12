La salma di Andrea torna ad Avellino

La salma di Andrea Sarnese, 37enne vittima di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo, sta tornando nella sua Avellino. Il giovane viveva a Monsano. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere in seguito allo schianto avvenuto domenica sera, quando l'orologio segnava le 20.20, lungo la Sp76 all’altezza di via Marche: la sua Fiat 500 si è completamente accartocciata contro un alberto sulla statale tra Jesi e Monsano. Per diverse ore il corpo è rimasto senza nome, l’identificazione è rimasta difficile poiché non si trovavano i documenti. L'impatto contro un albero è stato tremendo. Inutili i soccorsi. Il ragazzo irpino è morto sul colpo.