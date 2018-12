Buon Natale ma in Campania è allerta meteo

Nell’augurare i migliori auguri ai nostri lettori, vogliamo ricordare che, per tutta la giornata di oggi, 25 dicembre, sarà in vigore l'allerta meteo. Dovremo attenderci, infatti, "venti localmente forti nord-orientali" con conseguente "mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti".

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni attesi e, in particolare, di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Le strutture della Protezione civile della Regione Campania, Centro Funzionale e Sala Operativa, resteranno attive in h24 anche per tutto il periodo delle festività natalizie.

Le previsioni meteo ad Avellino

Ad Avellino, domani, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

Nel settore climatico avellinese

Al mattino Sereno, al pomeriggio Nubi sparse con ampie schiarite, la sera Nubi sparse con ampie schiarite, la notte, infine, sereno con foschia.