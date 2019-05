Allerta Meteo: ancora temporali, criticità prorogata

Le previsioni meteo che davano per certo un miglioramento delle condizioni atmosferiche in Campania entro fine maggio evidentemente devono essere rettificate: siamo al 27 maggio e piove e domani, martedì 28 maggio, ancora maltempo. La Protezione civile della Regione Campania ha infatti prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore fino alle 16 di domani pomeriggio: il livello di criticità resta giallo su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato.

Secondo quanto riferito dal bollettino della Protezione civile che traccia anche un quadro attuale delle condizioni meteo e meteomarine:

Si prevedono ancora, infatti, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità". Tra i possibili scenari di impatto al suolo si segnalano, ad esempio, ruscellamenti superficiali, possibili allagamenti di locali interrati e al pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, occasionali fenomeni franosi superficiali.

Come sempre in questi casi, la Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di "mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi". Sul fronte delle scuole in molti comuni della Campania domani scuole chiuse per motivi elettorali: nei centri in cui si è votato anche per i Comuni e in cui quindi lo spoglio per le Amministrative è previsto a partire dalle ore 14 di oggi 27 maggio e domani è prevista la classica giornata di chiusura per pulizia istituti.