Allerta Meteo arancione su Avellino, ecco le zone più a rischio

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo arancione comprendente il comune di Avellino.

Le zone maggiormente vulnerabili del territorio comunale sono le seguenti:

– il tratto stradale di Via Macchia che costeggia il Fiume Fenestrelle, da Via Roma fino al confine con il Comune di Monteforte Irpino, ove è presente il ponte di attraversamento (alta vulnerabilità);

– la strada di Via Zigarelli, dal ponte di attraversamento del Fiume Fenestrelle, per un tratto di trecento metri verso Ovest;

– la strada di Via Madonna de la Salette e la parte bassa di Via Palombi;

– il tratto stradale sito a Sud di Via Molino S. Spirito;

– la traversa di Via F.lli Troncone, nel tratto di attraversamento del Torrente Fenestrelle ed adiacente al Rio Aiello;

– Via F. Tedesco, all’altezza del poligono di tiro;

– Pianodardine, nel tratto di strada di C.da Fasano sito in prossimità dell’attraversamento del Rio Noce;

– i vari attraversamenti di Via S. Eustachio in corrispondenza del Rio della Guardia;

– Contrada Bagnoli, la Frazione Bellizzi, nella parte ove sono ubicati i prefabbricati pesanti e Via Giancola;

– la zona sita ad Est della Frazione Picarelli;

– la zona a confine con il territorio di Atripalda

– Via F.lli Troncone – Contrada Tufarole – Ponte delle Filande;

– C.da Archi, Via Cupa Muti (strada di collegamento tra la Bonatti e Via Fontanatetta), Via F.Tedesco, C.da Chiaire;

– tratto viario tra i comuni di Avellino e Aiello del Sabato, compreso tra le Località Selve Vecchie e la S.P. 24, ponte in corrispondenza di Rio Schito-Rivo d’Aiello.