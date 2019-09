Ancora paura ad Avellino, bombola di gas e carta bruciata lasciata in pieno centro

Ancora paura nel centro storico di Avellino. Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco, insieme alla Municipale e al reparto scientifico della Polizia, sono prontamente giunti in via Carmine, nelle vicinanze di Piazza del Popolo, per una bombola di gas lasciata in una busta nera dalla quale era chiaramente visibile della carta bruciata.

Un passante ha visto la scena e ha immediatamente lanciato l’allarme. La zona è stata subito messa in sicurezza.La busta è stata sequestrata. Si indagherà per risalire a colui che anche incivilmente ha lasciato la busta con il materiale.