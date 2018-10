Giovani gambizzati, i carabinieri chiudono il cerchio

Si chiude il cerchio intorno agli autori del duplice agguato che, nella serata di ieri, ha sconvolto l'Irpinia. Grazie alle immagini raccolte da un impianto di videosorveglianza, i carabinieri di San Martino Valle Caudina, guidati da Franco Rianna, sono riusciti a rintracciare la Fiat 500 bianca dalla quale erano stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti sono prontamente risaliti al nome del proprietario dell’auto: un 37enne di Cervinara, G.M. Raggiunto nella sua abitazione dai militari, l'uomo avrebbe ammesso di essere l’autista. Con le sue dichiarazioni, i militari non hanno avuto difficoltà a scoprire anche l'identità del complice. Quest'ultimo, però, ha anticipato tutti e, assistito dagli avvocati Valeria Verrusio e Giovanni Adamo, ha deciso di costituirsi. Il nome dell'uomo è Giuseppe De Martino, di 32 anni. In caserma, al momento di rendere dichiarazioni, ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale. Ora si trova al Rummo costantemente piantonato dai carabinieri.