Aggressione allo studente cinese, un video contro ogni forma di discriminazione

È stato pubblicato in data odierna, sul canale YouTube di Puck TeaTré, un video per ribadire il dissenso a ogni forma di discriminazione razziale, alla luce della recente emergenza coronavirus e all'ultimo, vergognoso episodio di violenza su uno studente cinese del Conservatorio "Domenico Cimarosa".

Il messaggio di Puck TeaTré

"Per contrastare la psicosi che sta prendendo piede anche ad Avellino, abbiamo deciso di esprimere 'ancora' il nostro pensiero, insieme a Fernando Guerra e alla collaborazione con l'artista cinese Tito Huang. San Valentino in arrivo, ci siamo fatti ‘contagiare’ anche noi dall’amore. Contro ogni forma di discriminazione. L’amore non è un virus. Trasmettiamolo".