Acs, assolto l'ex amministratore unico Gabrieli

Amedeo Gabrieli, ex amministratore unico di Avellino Città Servizi, è stato assolto dall'accusa di corruzione elettorale.

Prove insufficienti, cade l'accusa

Gabrieli era finito sotto indagine della Procura di Avellino con l'accusa di voto di scambio: secondo le indagini, infatti, avrebbe promesso un posto di lavoro, in cambio di voti da assegnare al candidato presidente al Consiglio Regionale e a un consigliere.

Tuttavia, come affermato da Vincenza Cozzino, il giudice che ha emesso la sentenza nel pomeriggio, il fatto non sussiste. Le prove raccolte dalla Procura di Avellino non sarebbero risultate, infatti, sufficientemente forti, a tal punto da giustificare il capo d'imputazione.