Accoltellamento a Cervinara, arrestato il presunto aggressore

Nella giornata di oggi, vi abbiamo raccontato del gravissimo episodio avvenuto a Cervinara, dove un uomo è stato accoltellato. In serata, un 60enne del posto veniva tratto in arresto dai carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina, al comando del maresciallo Franco Rianno. Il presunto aggressore, un pregiudicato, veniva bloccato e condotto presso la stazione dei carabinieri. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

L'accoltellamento

L'episodio avveniva presso Parco San Vito, l’agglomerato di case popolari che si trova in via Variante. Ancora non si conoscono le motivazioni che hanno condotto all'esplosione di violenza.

Il ferito è un pregiudicato 60enne

Il ferito, a quanto pare, è un pregiudicato di 60 anni che i sanitari della postazione del 118 di Cervinara hanno trasportato, in codice rosso, presso l’ospedale San Pio di Benevento.