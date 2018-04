Abbandona i domiciliari per accompagnare la moglie all'ospedale, assolto

Si è concluso il processo nei confronti di un detenuto domiciliare che, il giorno della nascita del figlio, ha abbandonato l'abitazione in cui stava scontando la pena per accompagnare la moglie in auto all'ospedale. I carabinieri lo hanno fermato e denunciato. Il tribunale di Avellino ha assolto C.S., di Caposele. Il legale dell'uomo, l'avvocato Alfonso Sturchio, ha dimostrato lo stato di necessità alla base del comportamento dell’imputato.