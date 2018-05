È iniziato il processo per l'omicidio di Michele Tornatore

Nella mattinata di oggi ha finalmente avuto inizio il processo sull’omicidio di Michele Tornatore, il 53enne ritrovato carbonizzato in una Nissan Almeira in una discarica a Contrada.

Dinanzi ai giudici della Corte D’Assise c'erano il 54enne di Montoro, accusato di concorso in omicidio e distruzione di cadavere aggravata dal metodo mafioso insieme a un 30enne di Fisciano.

La storia del delitto:

Tornatore, in semilibertà, aveva lasciato la Casa Circondariale di Bellizzi il 4 aprile del 2016 per non farvi mai più ritorno. L’uomo aveva noleggiato un’auto che disponeva anche di un gps, l’aveva parcheggiata nell’area di sosta di un deposito di Montoro e qui, stando a quanto affermano gli inquirenti, sarebbe stato colpito da tre colpi d’arma da fuoco e poi trasportato nella discarica dove la vettura è stata data alle fiamme.

Adesso:

Per uno dei due indagati è caduta l’aggravante del metodo mafioso, mentre in aula è stata acquisita una lettera che lo stesso imputato aveva scritto dal carcere in cui suggeriva ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino di effettuare un ulteriore sopralluogo nel capannone nel quale si ipotizza sarebbe avvenuto l’omicidio.

La prossima udienza, ora, è stata fissata per il 6 giugno a mezzogiorno, quando sarà incaricato un perito di trascrivere alcune intercettazioni. Successivamente, saranno ascoltati i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi nel capannone, il Comandante del Nucleo Investigativo Quintino Russo, il medico legale Carmen Sementa e due testimoni.